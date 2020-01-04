Tottenham için çok kötü haber: Harry Kane uzun süre yok, alternatifi 17 yaşındaki Parrott! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham için çok kötü haber: Harry Kane uzun süre yok, alternatifi 17 yaşındaki Parrott! - Son Dakika Spor

Tottenham için çok kötü haber: Harry Kane uzun süre yok, alternatifi 17 yaşındaki Parrott!

7 saat önce

Harry Kane, takımı Tottenham’ın geçtiğimiz çarşamba günü Southamton ile oynadığı Premier League maçında bir gol atmış, ancak gol VAR’a gitmiş ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Tottenham için çok kötü haber: Harry Kane uzun süre yok, alternatifi 17 yaşındaki Parrott!, System.String[]

Harry Kane, takımı Tottenham’ın geçtiğimiz çarşamba günü Southamton ile oynadığı Premier League maçında bir gol atmış, ancak gol VAR’a gitmiş ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Kane ardından 75. Dakikada sakatlanmış ve yerini Erik Lamela’ya bırakmıştı.

Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı basın toplantısında, Kane’in yüz ifadesinden ve takımın sağlık ekibinin ilk incelemelerinden, oyuncunun sakatlığının uzun süreli olabileceğini söylemişti.

Kulüpten cuma günü daha detaylı bir açıklama geldi. 26 yaşındaki İngiliz, baldır sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyecek. Açıklamada Kane’in sakatlık sürecinin tam olarak ne kadar süreceği belirtilmese de yıldız forvetin kısa süre içinde sahalara geri dönmesi beklenmiyor.

Harry Kane, bu sezon Tottenham’ın 21 Premier League maçının 20’sine ilk 11’de başladı. Bu maçlarda 11 gol attı, iki de asist yaptı.

Tottenham için bu sakatlık haberi, kadrodaki herhangi başka bir oyuncunun sakatlık haberinden daha can sıkıcı olabilir. Zira Londra ekibinin kadrosunda Kane harici ana mevkisi santrafor olan başka bir oyuncu bulunmuyor. Menajer Jose Mourinho da bu konu hakkında oldukça dertli:

“Tabii ki herkes Harry’nin kadrodaki önemini biliyor. Onun yerinin dolmayacağını düşünüyorum.”

Tottenham kadrosunda Kane’in ilk alternatifi, 17 yaşındaki İrlandalı Tory Parrott olarak gözüküyor. Parrott bu sezon Tottenham ile ilk maçına Lig Kupası’nda çıkmış, Premier League’deki ilk kez ise takımının Burnley’ye 5-0 yenildiği maçta boy göstermişti.

Jose Mourinho, Harry Kane, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:14 
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