Son Dakika Haberleri: Tottenham ikinci yarıda açıldı
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Tottenham ikinci yarıda açıldı

1 saat önce

White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.

Tottenham ikinci yarıda açıldı, System.String[]
White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.

73. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Aston Villa'nın Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.
White Hart Lane, Aston Villa, Londra, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:56 
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