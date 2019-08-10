Tottenham ikinci yarıda açıldı
1 saat önce
White Hart Lane Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.
White Hart Lane
Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa
1-0 önde kapadı.
73. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra
ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane
'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Aston Villa'nın Kasımpaşa
'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:56
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