Son Dakika Haberleri: Tottenham'ın 2 puanını Valbuena aldı!
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Tottenham'ın 2 puanını Valbuena aldı!

1 saat önce

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle son buldu.

Tottenham'ın 2 puanını Valbuena aldı!, System.String[]

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle son buldu. Konuk takımın 26. dakikada kazandığı penaltıda Harry Kane skoru buldu. 30'da Lucas Moura, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala 44. dakikada Valbuena'nın asistinde Daniel Podence farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik Tottenham üstünlüğüyle gidildi.


İkinci devrede 54. dakikada Olympiakos adına kazanılan penaltıda topun başına Mathieu Valbuena geçti ve takımına eşitliği getiren golü attı.


Bu sonuçla her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Olympiakos, 1 Ekim'de Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Tottenham ise aynı tarihte Bayern Münih'i ağırlayacak.

Olympiakos, Harry Kane, Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:45 
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