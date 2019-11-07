Son Dakika Haberleri: Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi
Son Dakika Spor Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi

Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi

8 saat önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, sakatlığının devam etmesi nedeniyle sol kolundan ameliyat edildi.

Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris, sakatlığının devam etmesi nedeniyle sol kolundan ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen ay Brighton & Hove Albion maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sol dirseğinde çıkık tespit edilen 32 yaşındaki kaleci, yeniden sağlık kontrolünden geçti.

Kolundaki sorunun devam etmesi ve beklenen iyileşmenin sağlanamaması nedenleriyle ameliyata alınan Lloris'in, gelecek yılın ilk dönemlerinde yeniden antrenmanlara katılacak düzeye gelmesi bekleniyor.

Tottenham formasıyla 307 karşılaşmada topu 337 kez ağlarında gören Hugo Lloris, 107 maçta ise rakip takıma gol izni vermedi.

Hugo Lloris, Tottenham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar! Son Dakika: Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu! Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:31:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris ameliyat edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]