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Tottenham, kulüp çalışanlarının maaşında kesinti yapacak
6 saat önce
Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.
Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.
Giderleri azaltmak için çalıştıklarını ifade eden Levy, kulüpte görev yapan 550 personelin maaşlarından nisan ve mayıs aylarında yüzde 20 kesinti yapılacağını kaydetti.
Levy, "Çalışanların işlerini koruyabilmesi için zor olan bu kararı aldık. Bu kriz zamanlarını atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:06
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