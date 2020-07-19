Tottenham, Leicester City'i 3 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Leicester City, Londra'da Tottenham'a konuk oldu.







Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmada Tottenham, Leicester Cityli James Justin'in 6. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.



Maçın ilk yarısı, Harry Kane'in 37. ve 40. dakikalarda attığı gollerle Tottenham'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Tottenham, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, son lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alarak sezonu kapatmıştı.



UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Leicester City, bu skorla 62 puanda kalırken, Tottenham 58 puana yükseldi