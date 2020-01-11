Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İngiltere Premier Lig heyecanı Tottenham - Liverpool karşılaşmasıyla devam ediyor. Liverpool, bu sezon oynadığı 20 lig maçının 19'unu kazandı ve sadece 1 kere berabere kaldı. Tottenham ise Jose Mourinho göreve geldikten sonra ufak bir çıkış yakalamıştı ama son 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.



11 Ocak Cumartesi günü oynanacak Tottenham - Liverpool maçı saat 20: 30'da başlayacak. Tottenham - Liverpool maçı S Sport kanalından yayınlanacak, İdman TV'den ücretsiz olarak izlenebilecek ve Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.



Muhtemel 11'ler...



Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Dier, Winks; Lamela, Alli, Moura, Son.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.



İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!



Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte