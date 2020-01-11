Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Son Dakika Spor

Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

6 saat önce

İngiltere Premier Lig heyecanı Tottenham - Liverpool karşılaşmasıyla devam ediyor.

Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta?, System.String[]

İngiltere Premier Lig heyecanı Tottenham - Liverpool karşılaşmasıyla devam ediyor. Liverpool, bu sezon oynadığı 20 lig maçının 19'unu kazandı ve sadece 1 kere berabere kaldı. Tottenham ise Jose Mourinho göreve geldikten sonra ufak bir çıkış yakalamıştı ama son 4 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi.


11 Ocak Cumartesi günü oynanacak Tottenham - Liverpool maçı saat 20: 30'da başlayacak. Tottenham - Liverpool maçı S Sport kanalından yayınlanacak, İdman TV'den ücretsiz olarak izlenebilecek ve Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Dier, Winks; Lamela, Alli, Moura, Son.


Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.


İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!


Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte

Jose Mourinho, Tottenham, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki!
Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı Ryan Babel'den deprem paylaşımı Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler

Son Dakika Haberleri
21:58 Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Son Dakika Spor
21:58 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
21:54 TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası - Son Dakika Spor
21:48 Florin Andone: "Cordoba'ya dönmek isterim" | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor
21:44 Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 22:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tottenham - Liverpool maçı hangi kanalda? Saat kaçta? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]