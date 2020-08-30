Tottenham, Matt Doherty'yi transfer etti

Wolverhampton'ın yeniden Premier Lig'e çıktığı 2018-19 sezonundan bu yana ligde 74 maçta forma şansı bulan Doherty, 8 kez fileleri havalandırdı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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