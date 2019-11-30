Son Dakika › Spor › Tottenham Mourinho ile kazanmaya devam ediyor - Son Dakika Spor
Tottenham Mourinho ile kazanmaya devam ediyor
6 saat önce
Maçın 21. dakikasında Dele Alli attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın 21. dakikasında Dele Alli attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda Dele Alli 50. dakikada tekrar sahneye çıktı. Attığı golle skoru 2-0 yaptı. 69. dakikada ise Sissoko skoru 3-0 yaptı.
Konuk ekip bu gollere 73. ve 90+6'da Wilson'un golleri ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 3-2 üstün ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:45
İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?