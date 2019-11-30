Tottenham Mourinho ile kazanmaya devam ediyor

Maçın 21. dakikasında Dele Alli attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci yarıda Dele Alli 50. dakikada tekrar sahneye çıktı. Attığı golle skoru 2-0 yaptı. 69. dakikada ise Sissoko skoru 3-0 yaptı.



Konuk ekip bu gollere 73. ve 90+6'da Wilson'un golleri ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 3-2 üstün ayrıldı.