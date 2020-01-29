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Tottenham, PSV'den Bergwijn'ı kadrosuna kattı
10 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Hollanda'nın PSV takımından hücum oyuncusu Steven Bergwijn'ı renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:22 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Hollanda'nın PSV takımından hücum oyuncusu Steven Bergwijn'ı renklerine bağladı.
Tottenham Kulübü, kariyerine 2014'te PSV'de başlayan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu Bergwijn ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kanatlar, forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında görev yapabilen Bergwijn, bu sezon PSV formasıyla 29 maça çıkıp 6 gol attı.
Öte yandan İngiltere basını, Tottenham'ın bu transfer için PSV'ye 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.
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