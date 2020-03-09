Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler - Son Dakika Spor

Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

32 dakika önce

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspurs, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybederek avantajını kaybeden Spurs, Leipzig'deki maça Kane, Son ve Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. Kritik maç öncesi Tottenham cephesinden dikkat çeken istatistikler karşınızda..

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Tottenham Hotspurs, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. İlk maçı evinde 1-0 kaybederek avantajını kaybeden Spurs, Leipzig'deki maça Kane, Son ve Bergwijn gibi yıldızlarından yoksun çıkacak. Kritik maç öncesi Tottenham cephesinden dikkat çeken istatistikler karşınızda..

Tottenham-Red Bull Leipzig Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Red Bull Leipzig, Tottenham, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:21 
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