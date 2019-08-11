Tottenham, sezona galibiyetle başladı
1 saat önce
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında Aston Villa'yı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:10 Kaynak: AA
Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham
, sahasında Aston Villa
'yı 3-1 mağlup etti. White Hart Lane
Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını 9. dakikada John McGinn'in attığı golle Aston Villa 1-0 önde kapadı.
73. dakikada Tanguy Ndombele ile beraberliği yakalayan Londra
ekibi, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane
'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Aston Villa'nın Kasımpaşa
'dan renklerine bağladığı Trezeguet, ilk 11'de sahaya çıktı ve 59 dakika oyunda kaldı.
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!