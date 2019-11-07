Son Dakika Haberleri: Tottenham, Sırbistan'da şov yaptı
Son Dakika Spor Tottenham, Sırbistan'da şov yaptı

Tottenham, Sırbistan'da şov yaptı

6 saat önce

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma İngiliz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Lo Celso, 57. ve 61. dakikalarda Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen kaydetti.

Tottenham, Sırbistan'da şov yaptı, System.String[]

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma İngiliz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Lo Celso, 57. ve 61. dakikalarda Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen kaydetti.


Bu sonuçla grupta üst üste ikinci galibiyetini alan Tottenham, puanını 7'ye yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kızıl Yıldız ise 3 puanda kaldı.

Tottenham, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:45 
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