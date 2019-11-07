Tottenham, Sırbistan'da şov yaptı
6 saat önce
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma İngiliz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Lo Celso, 57. ve 61. dakikalarda Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen kaydetti.
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan karşılaşma İngiliz ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Lo Celso, 57. ve 61. dakikalarda Son Heung-Min ve 85. dakikada Eriksen kaydetti.
Bu sonuçla grupta üst üste ikinci galibiyetini alan Tottenham, puanını 7'ye yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Kızıl Yıldız ise 3 puanda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:45
Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üretilen keskin nişancı tüfeğine 3 ülkeden sipariş geldi Hulusi Akar: Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgili yeni bilgiler açıklayacağız