Tottenham, son 16'ya kalan ilk takım oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Tottenham, sahasında karşı karşıya geldiği Alman ekibi Wolfsberger'i 4-0'lık skorla mağlup ederek, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına yükselen ilk takım oldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Tottenham, sahasında karşı karşıya geldiği Alman ekibi Wolfsberger'i 4-0'lık skorla mağlup ederek, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına yükselen ilk takım oldu. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Tottenham ile Wolfsberger karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-1 kazanan İngiliz temsilcisi, ikinci maçta sahasında Wolfsberger'i 4-0'lık skorla mağlup ederek, ismini son 16 takım arasında yazdırdı. Müsabakanın 10. dakikasında Tottenham'da Delle Alle gol perdesini aralayarak, durumu 1-0'a getirdi. İlk yarı 1-0 tamamlanırken, 50. dakikada Vinicius sahneye çıkarak, farkı 2'ye yükseltti. Müsabakanın 69. dakikasında oyuna dahil olan yıldız futbolcu Gareth Bale 73'te takımının 3. golünü attı. Bu golden 10 dakika sonra 83'te Vinicius, kaydettiği golle maçın skorunu belirlemiş oldu. Müsabakada başka gol olmayınca Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na ismini yazdırmış oldu. - İSTANBUL

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