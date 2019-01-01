Tottenham ve Arsenal Rahat Kazandı

İngiltere
Premier Lig'in 21. hafta maçlarında Tottenham
ve Arsenal
sahadan galibiyetle ayrıldı.
Zirve mücadelesi veren Tottenham, deplasmanda Cardiff City ile karşılaştı. Başkent temsilcisi, 3. dakikada Harry Kane
, 12. dakikada Christian Eriksen
ve 26. dakikada Heung-Min Son'un golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.
Bu galibiyetle puanını 48'e yükselen Tottenham, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı. Londra
derbisinde Fulham
'ı ağırlayan Arsenal, 25. dakikada Granit Xhaka
, 55. dakikada Alexandre Lacazette
, 79. dakikada Aaron Ramsey
ve 83. dakikada Pierre Aubameyang
'ın golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Konuk takımın tek golünü 69. dakikada Aboubakar Kamara kaydetti.
Arsenal'da oynayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil
, 18 kişilik kadroda yer almadı.
Günün diğer mücadelesinde ise Leicester City
, deplasmanda Everton
'ı Jamie Vardy'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun
, 70. dakikada Theo Walcott
'un yerine oyuna girerken, Leicester Cityli Çağlar Söyüncü yedek kulübesinde görev bekledi.