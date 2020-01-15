Tottenham, Vedat için bir kez daha geliyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham, Vedat için bir kez daha geliyor! - Son Dakika Spor

Tottenham, Vedat için bir kez daha geliyor!

30 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, Fenerbahçe'in Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için bir teklif daha yapacağı iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın menajeri Jose Mourinho, "Kane sakatlığı sebebiyle büyük ihtimalle bu sezon forma giyemeyecek. Kesinlikle bir forvete ihtiyacımız var" açıklamasında bulunmasının ardındanTottenham'ın, Vedat için sarı-lacivertlilerin kapısını bir kez daha çalacağı iddia edildi.

ALİ KOÇ "TEKLİF VAR" DEMİŞTİ

İngiliz basını, Tottenham'ın, Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç için yeniden girişimde bulunacağınıyazdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımda bir futbolcu için çok iyi bir teklif geldiğini söylemişti.

(Fanatik)

Tottenham, Vedat için bir kez daha geliyor!
Vedat Muriç, Fenerbahçe, Tottenham, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:06 
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