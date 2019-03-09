Son Dakika Haberleri: Tottenham Yine Kaybetti

Tottenham Yine Kaybetti

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Southampton, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Tottenham Yine Kaybetti, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Southampton, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, St. Mary's Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, yıldız oyuncusu Harry Kane'in 26. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Southampton, 76. dakikada Yann Valery, 81. dakikada James Ward-Prowse'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde şampiyonluk yarışında geriye düşen Tottenham, son 4 maçında sadece 1 puan toplayarak maç fazlası ve 61 puanla 3. sırada kaldı. Southampton ise 30 puan ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:41 Kaynak: AA

Harry Kane, Southampton, Tottenham, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'dan Real Madrid'e Yeşil Işık Ankaragücü, Bursasapor ile 0-0 Berabere Kaldı

Fenerbahçe'nin Şilili Oyuncusu Mauricio Isla: Utanç Duymalıyız Başakşehirli Taraftarlar, Fenerbahçe Kümeye Tezahüratında Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 22:06:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tottenham Yine Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]