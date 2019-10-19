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Tottenham yine puan kaybetti

18 dakika önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, konuk ettiği Watford ile 1-1 berabere kaldı.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, konuk ettiği Watford ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve zirve yarışından uzaklaşan Tottenham, konuk ettiği Watford karşısında da kötü gidişatını sürdürdü.

Ligin 9. hafta mücadelesine iyi başlayan konuk ekip Watford, 6. dakikada Abdoulaye Doucoure'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Tottenham ise 86. dakikada Dele Alli'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Bu skorla Tottenham puanını 12'ye, ligin son sırasında yer alan Watford ise 4'e çıkardı.

Chelsea ise Stamford Bridge Stadı'nda ağırladığı Newcastle United'ı 73. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla 1-0 mağlup etti.

Puanını 17'ye çıkaran Londra temsilcisi, maç fazlası ve averajla 3. sıraya yükselirken, Newcastle United ise 8 puanla 18. sırada kaldı.

Leicester City çıkışını sürdürdü

Leicester City ise milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika boyunca forma giydiği karşılaşmada konuk ettiği Burnley'yi 2-1 mağlup ederek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

Ev sahibi ekibin golleri, James Vardy ve Youri Tielemans'tan geldi.

Bu galibiyetle Leicester City, maç fazlası ve 17 puanla ligde ikinci sıraya yükseldi.

Leicester City FC, Tottenham, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:30 Kaynak: AA
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