Son Dakika Haberleri: Tottenham Zirve Takibini Sürdürdü

Tottenham Zirve Takibini Sürdürdü

10 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City'yi 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Tottenham Zirve Takibini Sürdürdü, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City'yi 3-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, Wembley Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.

Tottenham, 33. dakikada Davinson Sanchez, 63. dakikada Christian Eriksen ve 90+1. dakikada Son Heung-Min'in attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Konuk takımın tek golünü 76. dakikada Jamie Vardy kaydetti.

Ayrıca Leicester City, 59. dakikada oyuna giren Vardy ile 60. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan Tottenham, 60 puana ulaştı ve lider Liverpool ile arasındaki 5 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Leicester City ise 32 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Leicester City FC, Tottenham, Spor
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