Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı - Son Dakika Spor

Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı

6 saat önce

Tottenham forması giyen Eric Dier, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Norwich City'ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı.

Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı, System.String[]

Tottenham forması giyen Eric Dier, İngiltere Federasyon Kupası 5. turunda Norwich City'ye elendikleri maç sonunda kendi taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkıp bir taraftarı kovaladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre bir Tottenham taraftarı, takımının lig sonuncusu Norwich City'ye elendiği maçta Eric Dier'a küfür etti.

Aynı tribünde bulunan İngiliz futbolcunun kardeşi, bunun üzerine taraftarla sert bir tartışmaya girdi.

Tribüne çıkan Eric Dier da kardeşinin tartıştığı taraftarı kovaladı.

Maç sonunda basın mensuplarının sorularını cevaplayan teknik direktör Jose Mourinho, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum." şeklinde konuşarak oyuncusuna destek verdi.

Tottenham, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:22 Kaynak: AA
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