Tottenhamlı Son, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenhamlı Son, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak - Son Dakika Spor

Tottenhamlı Son, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.

Tottenhamlı Son, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.

Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak.

Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

Aston Villa, Tottenham, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Manchester United, deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup etti
Galatasaray'ın eski futbolcusu, Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti Esed'e ait T-55 tipi 36 tonluk tankın vurulma anları paylaşıldı Elektroşokla balık avı yapanlara 147 bin liralık ceza!

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:03:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tottenhamlı Son, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]