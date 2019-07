Touch Turkey Tour Türkiye Finali gerçekleşti

Touch Turkey Tour'un İstanbul etabı ve Türkiye Finalleri 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.

Touch Turkey Tour'un İstanbul etabı ve Türkiye Finalleri 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Birincilik kürsüsüne çıkan isim İzmir finalistlerinden Sarp Eren Odabaş oldu. Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinliklerden olan ve Nisan ayından bu yana Türkiye turu gerçekleştiren Touch Turkey Tour'un İstanbul etabı ve Türkiye Finalleri 19-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. İstanbul elemelerine 76 sporcunun katıldığı yarışmada; sporcular parkur içerisinde sergiledikleri 25 saniyelik performanslarla İstanbul finalisti olmak için yarıştılar. İstanbul elemelerinin ve finalistlerinin belirlenmesinin ardından, 21 Temmuz Pazar günü Türkiye Finali gerçekleşti. Bursa, Ankara, İzmir ve İstanbul etaplarının finalistlerinin yarıştığı şampiyona mücadele ve heyecan dolu görüntülere sebep oldu. Heyecanın bir an olsun azalmadığı Touch Turkey Tour'da kürsüye çıkan isim İzmir finalistlerinden Sarp Eren Odabaş olurken; ikinci Haldun Harun Kepez ve üçüncü de Serhat Can oldu. Parkur sporcuları başta olmak üzere, ekstrem sporlarla ilgilenen gençler arasında heyecan oluşturan bu yarışmanın şampiyonu olan Sarp Eren Odabaş, 4-5 Ekim tarihlerinde İtalya'nın Matera kentinde düzenlenecek Redbull Art Of Motion'a katılarak Türkiye'yi temsil edecek. Hem İstanbul elemeleri hem de Türkiye Finali'nin gerçekleştiği etkinlikte katılımcılar ve Akmerkez ziyaretçileri parkur deneyiminin yanı sıra sponsor markaların çeşitli etkinlikleriyle de gün boyu keyifli vakit geçirdiler. Sadece hızlı ve estetik olan değil, parkuru en iyi etüt eden ve kaçış yollarını hesaplayan sporcuların final için iddialı olacağı yarışmanın ilk etabı 27-28 Nisan tarihlerinde Bursa'da, 18-19 Mayıs tarihlerinde Ankara'da, dijital platformlar üzerinden ise İzmir'de gerçekleşmişti. Ayrıca, bugüne dek gerçekleşen Touch Turkey Tour elemelerinin diğer etapları Instagram'da @touchturkeytour hesabından takip edilebilir. Touch Turkey Tour'un İstanbul etabının ev sahipliğini Akmerkez sağlarken, Sportstv ve Power FM iletişim desteği verdi. Redbull, Medline Acil Sağlık Hizmetleri, Hayat Su, Chiboard, Noire Skateboard, Evophone distribütörlüğünde MI, Akmerkez Decathlon ve Acro Academy ise destek olan diğer markalar arasında yer alıyor. Touch Turkey Tour nedir? Parkur sporuyla ilgili en kapsamlı etkinliklerden Touch Turkey Tour, bir ebelemece oyununu konu alıyor. Aynı anda iki kişinin, yaklaşık 200 metrekarelik alana kurulu özel platform içerisinde olacağı yarışmada, sporcular 25 saniye içinde birbirini ebelemeye çalışıyor.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

12 Dev Adam'ın EuroBasket 2021 rakipleri belli oldu

Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar