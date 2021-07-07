Touchgrind Skate 2 başlangıç rehberi! - Son Dakika
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Touchgrind Skate 2 başlangıç rehberi!

07.07.2021 14:34
Touchgrind Skate 2 başlangıç rehberi!

2013 yılında piyasaya sürülen Touchgrind Skate 2, tahtayı kontrol etmek için parmaklarınızı kullandığınız bir kaykay simülasyon oyunudur. Birçok oyunseverin serverek oynadığı kaykay oyununun iOS ve Android versiyonları mevcut. İşte, Touchgrind Skate 2 başlangıç rehberi!

Touchgrind Skate 2, tahtayı kontrol etmek için parmaklarınızı kullandığınız bir kaykay simülasyonudur. Kickflip ve benzerlerini deneyeceğiniz eski Tech Deck mini tahtalarına benzerdir. Oyunun konsepti basittir, aralarından seçim yapabileceğiniz üç oyun modunuz vardır. Hedefin 100 saniyede mümkün olduğunca çok puan toplamak olduğu bir zaman mücadelesinde oynayabilirsiniz. Diğeri ise sürekli olarak en yüksek puanınıza ulaşmanıza odaklanır. Son olarak, birde çok oyunculu bir modunuz var. Skate 2'nin amacını anlamak kolaydır, ancak ustalaşması zor bir oyundur. Muhtemelen oynayacağınız en zorlu spor oyunlarından biridir. İşin güzel yanı stresli bir oyun olmaması.

Touchgrind Skate 2 Başlangıç Rehberi isimli konumuzda ise sizlere oyun içinde yardımcı olacak bazı tüyolar vereceğiz. Bu sayede oyunda zorlanmadan ilerleyebileceksiniz. Hazırsanız konumuza geçiş yapalım ve neler varmış hep birlikte görelim.

TOUCHGRING SKATE 2 BAŞLANGIÇ REHBERİ

Oyun genellikle paten yaparken iki parmağınızı kullanmanızı söyleyecektir. Tech Deck panolarıyla oynamanıza benzer. Yani işaret ve orta parmağın ama hangi parmağını istersen onu kullanmanı tavsiye ederim. Tamamen rahat hissettiğin şekilde oynamak her zaman daha iyidir. Belki bunun yerine başparmaklarınızı kullanmak istersiniz. Parklardan birinde kayarak daha iyi numaralar yapmanıza yardımcı olabilir. Kesinlikle düzenli olarak parmak değiştirebilirsiniz, ancak en iyi çalıştığını düşündüğünüz şeye bağlı kalmak daha iyi olacaktır. Bunu yaptıktan sonra, her numarada ustalaşmaya odaklanabilirsiniz. Deney yaparken başka şeyler keşfedebilirsiniz. İnce ayar yapmaya devam edin ve bu zor oyunun daha kolay görünmesini sağlama yolunda adım atın.

Pratik

Çoğu kaykay oyununda Ollie kolayca gözden kaçabilir. Ancak Touchgrind Skate 2'de bu son derece kritik. Ollie'yi denemeden harika numaralar yapamazsınız. Her şey iyi bir sıçrama ile başlar. Ancak bu bile ilk başta zordur söyleyeyim. Çoğu zaman bunu kazara yapabilirsiniz, ancak bunda ustalaşmanız gerekir. Yapmak için; işaret parmağınızdan orta parmağınıza hızlıca geçiş yapın. Bu size biraz sıçrama sağlar. Aşağı indirdikten sonra, parmaklarınızı farklı yönlerde hareket ettirerek bazı numaralar yapabilmeniz gerekir.

Eğlen

Belirtildiği gibi, Touchgrind Skate 2 zor. Sana son tavsiyem, eğer mücadele ediyorsan asla stres yapma. Unutmayın, bu hala sıradan bir oyun, bu yüzden endişelenecek bir şey yok. Bazen sinir olacaksınız ama sakın buna takılmayın. Alıştığınızda, çok tatmin edici olacak bir oyundur. Bu bir simülasyon oyunudur, dolayısıyla özgünlüğün tadını da çıkarın. Hareketler biraz beceri gerektirir ve hareketlerin gerçek hayatta nasıl yapıldığını yansıtır.

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Kaynak: Turkmmo

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Son Dakika Gamegar Touchgrind Skate 2 başlangıç rehberi! - Son Dakika

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