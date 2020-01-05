Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi

6 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı.

Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi, System.String[]

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Toulouse'da teknik direktör Antoine Kombouare ile yollar ayrıldı.

Toulouse Kulübü, 56 yaşındaki Yeni Kaledonya asıllı Fransız teknik adam Kombouare'nin görevine son verildiğini duyurdu.

Daha önce Strasbourg, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Lens, Guingamp ve Dijon gibi takımlarda görev yapan Kombouare, Ekim 2019'da Toulouse'un başına geçmişti.

Ligue 1'de 19 haftada topladığı 12 puanla son sırada bulunan Toulouse, Fransa Kupası son 64 turunda amatör lig takımı Saint-Pryve Saint-Hilaire'e 1-0 yenilerek elenmişti.

Toulouse, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
20:10 ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının lideri Anadolu Efes - Son Dakika Spor
20:06 Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
20:03 ING Basketbol Süper Ligi: Pınar Karşıyaka: 80 - Anadolu Efes: 82 - Son Dakika Spor
20:02 Galatasaray, Henry Onyekuru ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
20:01 Mustafa Cengiz: "Zorlu'da yapılan toplantı kesinlikle yanlış" - Son Dakika Spor
18:27 Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e Arda Turan göndermesi: Ben o cümleyi kullanmazdım - Son Dakika Spor
17:04 Galatasaray, Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 20:14:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toulouse'da Kombouare dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]