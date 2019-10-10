Son Dakika Haberleri: Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi
Son Dakika Spor Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi

Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi

1 saat önce

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Toulouse, Alain Casanova ile kontratının bitirilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi, System.String[]

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Toulouse, Alain Casanova ile kontratının bitirilmesi konusunda karşılıklı anlaşma sağlamıştır" ifadeleri kullanıldı.


Teknik direktörlüğe 2008 yılında Toulouse'da başlayan Alain Casanova'nın kulüpteki ilk dönemi yaklaşık 7 yıl sürmüştü. Haziran 2018'de ikinci kez göreve gelen Fransız teknik adam, bu dönemde takımının başında çıktığı 51 maçta 1.04 puan ortalaması yakaladı.


Ligde 9 puanla 18. sırada yer alan Toulouse, 6 maçtır galip gelemiyordu.

Toulouse, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:01 
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