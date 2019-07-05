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Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu

Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz

Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor