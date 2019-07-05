Tour de France - 101 #1 (Etap - Genel Klasman, Hors Catégorie, Mayolar)
1 saat önce
Bir bisiklet yarışında etap kazanmadan nasıl genel klasmanda üst sıralarda olunabiliyor?
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:22
Bir bisiklet yarışında etap kazanmadan nasıl genel klasmanda üst sıralarda olunabiliyor?
Tour de France'a özgü kaç tane mayo var? Bu mayoları hangi bisikletçi, neye göre giyiyor?
Genel klasman liderinin giydiği mayonun rengi neden sarı?
Hors Catégorie nedir? Eurosport Türkiye
'nin bisiklet spikeri Caner Eler
ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin ilk kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.
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