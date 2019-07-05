Son Dakika Haberleri: Tour de France - 101 #1 (Etap - Genel Klasman, Hors Catégorie, Mayolar)
Son Dakika Spor Haber

Tour de France - 101 #1 (Etap - Genel Klasman, Hors Catégorie, Mayolar)

1 saat önce

Bir bisiklet yarışında etap kazanmadan nasıl genel klasmanda üst sıralarda olunabiliyor?

Tour de France - 101 #1 (Etap - Genel Klasman, Hors Catégorie, Mayolar), System.String[]
Bir bisiklet yarışında etap kazanmadan nasıl genel klasmanda üst sıralarda olunabiliyor?

Tour de France'a özgü kaç tane mayo var? Bu mayoları hangi bisikletçi, neye göre giyiyor?

Genel klasman liderinin giydiği mayonun rengi neden sarı?

Hors Catégorie nedir?

Eurosport Türkiye'nin bisiklet spikeri Caner Eler ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin ilk kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.



Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:22 
caner eler, eurosport, türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor Penta Teknoloji, Bilişim 500 Araştırmasında 5 kategoride birinci oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 15:57:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tour de France - 101 #1 (Etap - Genel Klasman, Hors Catégorie, Mayolar)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]