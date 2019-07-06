Son Dakika Haberleri: Tour de France - 101 #3 (Fransız bisikletçiler, Grand Départ, Champs - Elysée, Önemli etaplar)
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Tour de France - 101 #3 (Fransız bisikletçiler, Grand Départ, Champs - Elysée, Önemli etaplar)

1 saat önce

Tour de France, en ünlü bisiklet turu, peki en iyi bisikletçiler Fransız mı? Tour bu sene neden Brüksel'de başlıyor?

Tour de France - 101 #3 (Fransız bisikletçiler, Grand Départ, Champs - Elysée, Önemli etaplar), System.String[]
Tour de France, en ünlü bisiklet turu, peki en iyi bisikletçiler Fransız mı?

Tour bu sene neden Brüksel'de başlıyor?

Son etap bu yıl da Paris'te, Champ - Elysée'de mi?

Hangi etapları mutlaka izlemeliyiz?

Eurosport Türkiye'nin bisiklet spikeri Caner Eler ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin üçüncü kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.



Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22 
Eurosport, Brüksel, Paris, Spor
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