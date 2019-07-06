Tour de France - 101 #3 (Fransız bisikletçiler, Grand Départ, Champs - Elysée, Önemli etaplar)
1 saat önce
Tour de France, en ünlü bisiklet turu, peki en iyi bisikletçiler Fransız mı? Tour bu sene neden Brüksel'de başlıyor?
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:22
Tour de France, en ünlü bisiklet turu, peki en iyi bisikletçiler Fransız mı?
Tour bu sene neden Brüksel
'de başlıyor?
Son etap bu yıl da Paris
'te, Champ - Elysée'de mi?
Hangi etapları mutlaka izlemeliyiz? Eurosport Türkiye
'nin bisiklet spikeri Caner Eler
ve bisiklet yorumcusu Sarper Günsal, "Tour de France - 101" başlıklı video üçlememizin üçüncü kısmında bu sorulara cevap veriyorlar.
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