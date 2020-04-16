Tour de France 2020'nin geleceği nasıl olacak?

İki Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllar dışında 1903’ten beri yapılan Tour de France, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un temmuz ortasına kadar sportif aktivitelerin düzenlenemeyeceğini açıklaması sonrası 27 Haziran’da başlayacak Tour de France, muhtemelen 29 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Yarış organizatörleri, “Tour’un planlandığı tarihte başlaması imkânsız. Diğer kurumlarla birlikte yeni bir tarih, çözüm yolu üzerinde uğraşıyoruz.” dedi.

Fransız bisiklet ligi başkanı Marc Madiot ise, “Daha önceden buna benzer bir kararın gelmesini bekliyorduk bu nedenle olası çözüm planlarımızı hazırladık. Şimdi en doğru seçimi yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Tour beklenildiği gibi Ağustos’a ertelenir ise Vuelta ve Giro, sonbaharda yapılacak.