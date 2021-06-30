Tour de France: Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya neden olan izleyici polise teslim oldu

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France) Cumartesi günü zincirleme kazaya ve çok sayıda sporcunun yaralanmasına neden olan kadın izleyici polise teslim oldu.

Fransa'nın batısında yer alan Brest şehri ve Landerneau bölgesi arasında düzenlenen ilk etapta, 30 yaşında bir kadının yol kenarında açtığı pankarta bir bisikletlinin çarpması sonucu onlarca sporcu kaza geçirmişti.

Sarı bir yağmurluk giydiği görülen kadın, sebep olduğu kazanın ardından kalabalığa karışıp kendini kaybettirdi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Reuters haber ajansına göre Fransız kadın bir karakola giderek teslim oldu.

Kazaya yol açan izleyici, yaralanmaya neden olmak ve başkalarının yaşamını tehlikeye sokmakla suçlanıyor.

Etkinliğin organizatörleri, "bu tür davranışlarda bulunanların organizasyonu baltalamaması için" kadına dava açacaklarını duyurmuştu.

Cumartesi günkü ilk etapta elinde bir pankart tutarak kameralara poz veren kadın, Alman bisikletçi Tony Martin'in düşmesine neden olmuştu.

Yarışın bitmesine 47 kilometre kala yaşanan kazada 28 yaşındaki Jasha Sütterlin, kazada ciddi bir şekilde sakatlanırken etabı tamamlayamadı ve çekilmek zorunda kaldı.

Tour de France'in resmi hesabı üzerinden yapılan paylaşımda kazaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Seyircilerin yol kenarında olmasından memnunuz. Ancak turun başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bisikletçilerin güvenliğine saygı gösterin. Bir fotoğrafta görünmek ya da televizyona çıkmak için her şeyi riske atmayın."

İlk etabın galibi ise kazaya karışan bisikletçiler arasında yer almayan Julian Alaphilippe oldu. 197,8 kilometrelik ilk etabı 4 saat 39 dakika 5 saniyede tamamlayan Fransız bisikletçi, sarı mayonun sahibi oldu.

Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.