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Tour de France ZE Raporu: 10. Gün

2 saat önce

Tour de France'ın Saint-Flour ile Albi arasında geçilen 10. etabını Team Jumbo-Visma'nın Belçikalı bisikletçisi Wout Van Aert kazandı.

Tour de France ZE Raporu: 10. Gün, System.String[]
Tour de France'ın Saint-Flour ile Albi arasında geçilen 10. etabını Team Jumbo-Visma'nın Belçikalı bisikletçisi Wout Van Aert kazandı.

Büyük bölümü oldukça sakin tempoda ilerleyen etabın son 30 kilometresine gelindiğinde çapraz rüzgârların etkisiyle pelotonda bölünmeler yaşanırken, genel klasmanın iddialı isimleri Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Rigoberto Uran (EF Education First) ve Richie Porte (Trek-Segafredo) geride kalarak rakipleri karşısında yaklaşık 1 dakika 45 saniye zaman kaybettiler.

Toplu sprint finişine sahne olan son bölümde atağını doğru zamanda yapan Van Aert, Tour de France'ta kariyerinin ilk etap galibiyetine ulaştı.

10. etabı güvenli bir konumda tamamlayan Deceuninck-Quick Step'in Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe ise sarı mayosunu korudu ve ilk dinlenme gününe genel klasman lideri olarak girmeyi başardı.

Tour de France'ın 10. etabında yaşananları, Eurosport Türkiye spikeri Berkem Ceylan anlatıyor.



Richie Porte, Jumbo, Van, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:22 
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