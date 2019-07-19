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Tour de France ZE Raporu: 11. Gün

31 dakika önce

Tour de France'ın 11. etabı, Pireneler'deki dağlık etaplar öncesi toplu sprint finişiyle sona eren son etaptı.

Tour de France ZE Raporu: 11. Gün, System.String[]
Tour de France'ın 11. etabı, Pireneler'deki dağlık etaplar öncesi toplu sprint finişiyle sona eren son etaptı. Bu Tour'da daha önce dört kez podyumda yer alan Lotto Soudal'li Caleb Ewan, bu sefer kazanan isim oldu.

Team Jumbo Visma'dan Dylan Groenewegen ikinci olurken Deceuninck - Quick Step'li Elia Viviani podyumu tamamlayan isim oldu.

Tour de France'ın 11. etabında yaşananları, Eurosport Türkiye spikeri Caner Eler anlattı, etap yayının özel konuğu Vedat Milor ise Tour de France'a dair fikirlerini paylaştı.



Lotto Soudal, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:22 
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