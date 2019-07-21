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Tour de France ZE Raporu: 14. Gün

19 dakika önce

Tour de France 2019'un en zorlu tırmanışlarından Col du Tourmalet'nin geçildiği 14. etapta zafere ulaşan isim Française des Jeux'nün Fransız bisikletçisi Thibaut Pinot oldu.

Tour de France ZE Raporu: 14. Gün, System.String[]
Tour de France 2019'un en zorlu tırmanışlarından Col du Tourmalet'nin geçildiği 14. etapta zafere ulaşan isim Française des Jeux'nün Fransız bisikletçisi Thibaut Pinot oldu.

Sarı mayo sahibi Deceuninck Quick Step'li Julian Allaphilippe ikinci oldu ve genel klasmandaki liderliğini korudu. Üçüncü ise, Team Jumbo Visma'dan Steven Kruijswijk oldu.

Tour de France'ın 14. etabında yaşananları Eurosport Türkiye spikeri Caner Eler değerlendirdi.



Steven Kruijswijk, Eurosport, Türkiye, Jumbo, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:22 
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