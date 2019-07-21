Tour de France ZE Raporu: 14. Gün
19 dakika önce
Tour de France 2019'un en zorlu tırmanışlarından Col du Tourmalet'nin geçildiği 14. etapta zafere ulaşan isim Française des Jeux'nün Fransız bisikletçisi Thibaut Pinot oldu.
Tour de France 2019'un en zorlu tırmanışlarından Col du Tourmalet'nin geçildiği 14. etapta zafere ulaşan isim Française des Jeux'nün Fransız bisikletçisi Thibaut Pinot oldu.
Sarı mayo sahibi Deceuninck Quick Step'li Julian Allaphilippe ikinci oldu ve genel klasmandaki liderliğini korudu. Üçüncü ise, Team Jumbo
Visma'dan Steven Kruijswijk
oldu.
Tour de France'ın 14. etabında yaşananları Eurosport Türkiye
spikeri Caner Eler
değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:22
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