Son Dakika Haberleri: Tour de France ZE Raporu: 16. Gün
Son Dakika Spor Haber

Tour de France ZE Raporu: 16. Gün

4 dakika önce

Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.

Tour de France ZE Raporu: 16. Gün, System.String[]
Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.

Etabın ikincisi Deceuninck - Quick Step'den Elia Viviani, üçüncüsü ise Jumbo Visma'dan Dylan Groenewegen oldu.

Tour de France'ın 16. etabında yaşananları ve bugünkü etabı Eurosport Türkiye spikeri Berkem Ceylan değerlendirdi.



Lotto Soudal, Fransa, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da Akdeniz fokunun ağzında parçalanmış vatoz balığını gören vatandaşlar dehşete düştü! Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tour de France ZE Raporu: 16. Gün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]