Tour de France ZE Raporu: 16. Gün

Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.

Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.



Etabın ikincisi Deceuninck - Quick Step'den Elia Viviani, üçüncüsü ise Jumbo Visma'dan Dylan Groenewegen oldu.



Tour de France'ın 16. etabında yaşananları ve bugünkü etabı Eurosport Türkiye spikeri Berkem Ceylan değerlendirdi.









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