Tour de France ZE Raporu: 16. Gün
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Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.
Fransa Bisiklet Turu'nun Nimes'de başlayan ve yine Nimes'de sona eren, toplu sprint finişiyle noktalanan etabını Lotto Soudal'den Caleb Ewan kazandı.
Etabın ikincisi Deceuninck - Quick Step'den Elia Viviani, üçüncüsü ise Jumbo Visma'dan Dylan Groenewegen oldu.
Tour de France'ın 16. etabında yaşananları ve bugünkü etabı Eurosport Türkiye spikeri Berkem Ceylan değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:22
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