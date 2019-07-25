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Tour de France ZE Raporu: 17. Gün

19 dakika önce

Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı Pont du Gard'da start aldı ve 200 kilometrenin ardından Gap'ta sona erdi.

Tour de France ZE Raporu: 17. Gün, System.String[]
Fransa Bisiklet Turu'nun 17. etabı Pont du Gard'da start aldı ve 200 kilometrenin ardından Gap'ta sona erdi.

Kalabalık bir kaçış grubunun oluştuğu etabı, Mitchelton Scott'lı son Avrupa Şampiyonu Matteo Trentin, finişe 14 km kala yaptığı kontra atağın ardından kazandı.

Etabın ikincisi Deceuninck - Quick Step'li Kasper Asgreen, üçüncüsü ise CCC'li Greg Van Avermaet oldu.

Tour de France'ın 17. etabında yaşananları ve 18. etabın profilini, Eurosport Türkiye yorumcusu Sarper Günsal değerlendirdi.



Fransa, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:22 
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