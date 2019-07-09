Son Dakika Haberleri: Tour de France ZE Raporu: 3. Gün
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Tour de France ZE Raporu: 3. Gün

1 saat önce

Tour de France'ın üçüncü etabı, geneli düz ancak son kilometreleri inişlli çıkışlı bir parkura sahipti.

Tour de France ZE Raporu: 3. Gün, System.String[]
Tour de France'ın üçüncü etabı, geneli düz ancak son kilometreleri inişlli çıkışlı bir parkura sahipti. Etabı Deceuninck - Quick Step'in Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe ilk sırada tamamladı. Alaphilippe bu galibiyetle birlikte sarı mayoyu üzerine geçirdi.

Üçüncü günü Team Sunweb'den Michael Matthews ikinci, Trek-Segafredo'dan Jasper Stuvyen üçüncü sırada tamamladı.

Tour'un üçüncü gününde yaşananları, Eurosport Türkiye spikeri Caner Eler değerlendirdi.



Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:22 
Michael Matthews, Caner Eler, Eurosport, Türkiye, Spor
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