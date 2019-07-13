Son Dakika Haberleri: Tour de France ZE Raporu: 7. Gün
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Tour de France ZE Raporu: 7. Gün

1 saat önce

Dün koşulan yedinci etap toplu sprint finişine sahne oldu.

Tour de France ZE Raporu: 7. Gün, System.String[]
Dün koşulan yedinci etap toplu sprint finişine sahne oldu. Team Jumbo Visma'nın Hollandalı sprinteri Dylan Groenewegen; bu yıl ilk, kariyerinin dördüncü Tour de France etap galibiyetini elde etti.

Etabı Lotto Soudal'den Caleb Ewan ikinci, Bora Hansgrohe'den yeşil mayolu Peter Sagan üçüncü sırada tamamladı.

Yedinci etapta yaşananları ve bugünkü etabın profilini, Eurosport Türkiye spikeri Berkem Ceylan değerlendirdi.



Jumbo, Spor

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:22 
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