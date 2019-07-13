Tour de France ZE Raporu: 7. Gün
1 saat önce
Dün koşulan yedinci etap toplu sprint finişine sahne oldu.
Dün koşulan yedinci etap toplu sprint finişine sahne oldu. Team Jumbo
Visma'nın Hollandalı sprinteri Dylan Groenewegen; bu yıl ilk, kariyerinin dördüncü Tour de France etap galibiyetini elde etti.
Etabı Lotto Soudal
'den Caleb Ewan ikinci, Bora Hansgrohe'den yeşil mayolu Peter Sagan
üçüncü sırada tamamladı.
Yedinci etapta yaşananları ve bugünkü etabın profilini, Eurosport Türkiye
spikeri Berkem Ceylan değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:22
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