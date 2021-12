Tour Of Antalya Powered by AKRA 2022'nin teması "İklim Sorunu" - Son Dakika

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2022 takviminde yer alan Tour Of Antalya Powered by AKRA 2022, "iklim sorunu" temasını gündeme taşıyacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile ilçe belediyeleri ve Antalya merkezli kamu kurumlarının destekleriyle 2.1 kategorisinde düzenlenen organizasyon, 10-13 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Katılımcı takımların kalitesi, parkurlarının Antalya'nın simge noktalarından geçmesi ve doğal güzellikleri, nitelikli organizasyon yapısı, tecrübeli görevlileri ve gönüllüleriyle küresel bisiklet dünyasında etkin bir yere sahip olan organizasyonun rotasında, Antalya, Kemer, Aspendos, Termessos, Side yer alacak.

Her yıl farklı temaları gündeme taşıyan etkinlik, 2022'de ise iklim değişiklikleri ve etkilerine dikkat çekmek amacıyla "İklim Sorunu" temasıyla gerçekleştirilecek. Tour of Antalya powered by AKRA 2022'de, bu konuda bir farkındalık sürüşü de yapılacak.