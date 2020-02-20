Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir - Son Dakika
Son Dakika Spor Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir - Son Dakika Spor

Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir

7 saat önce

Tour Of Antalya'nın ilk günkü yarışı olan Antalya - Antalya etabını kazanan Israel Start - Up Nation takımının sporcusu Mihkel Raim, düzenlenen basın toplantısında etapla ilgili görüşlerini açıklarken, "Kazanılan her etap bir zaferdir" dedi.

Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir, System.String[]

Tour Of Antalya'nın ilk günkü yarışı olan Antalya - Antalya etabını kazanan Israel Start - Up Nation takımının sporcusu Mihkel Raim, düzenlenen basın toplantısında etapla ilgili görüşlerini açıklarken, "Kazanılan her etap bir zaferdir" dedi.

Avustralya'daki yarışta ilk üçe girdiğini hatırlatan Raim, "Orada hazır olmadığımı anladım. Buraya gelirken etap kazanmayı hedeflemiştim. Sezonun başında yarış kazanmak her zaman iyidir. Bunun devamı gelecektir diye düşünüyorum. Oldukça kaotik bir yarış oldu. 29 takım var ve değişik seviyelerde sporcular mevcut. Kimin ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Netice kazanılan her yarış bir zaferdir. Ben de bunu doya doya yaşıyorum şimdi."

ÖDÜLLER VERİLDİ

Öte yandan yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları ve armağanları verildi. Etabın birincisi olan Mihkel Raim, ikinci gelen Marko Kump ile üçüncü olan Kenneth Van Rooy'a ödüllerini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktim etti.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ferdi Klasman birincisi Mihkel Raim'e magenta renkli mayosunu giydirdi. Aynı sporcu aynı zamanda sarı mayoyu da gün birincisi olarak giymeye hak kazanmıştı. O mayoyu da Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş takdim etti.

Turuncu mayoyu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Vitaly Buts'a giydirdi. Aynı sporcu yeşil mayonun da sahibi olurken, bu mayoyu ise organizasyonun ana sponsoru olan AKRA Hotel/ BHM Otelcilik A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ödül töreni

Basın toplantısı


Avustralya, Antalya, Up, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti
Antalya'da dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir, Diyarbakır'da defnedildi Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetti Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 00:15:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tour of Antalya'da ilk etabı kazanan Mihkel Raim: Kazanılan her yarış bir zaferdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]