Tour Of Antalya İçin Geri Sayım Başladı

Tour of Antalya 'nın tanıtım toplantısına katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu , organizasyonun gelecek vadeden ve geleneksel hale geldiğinde Antalya'nın marka değerini yükseltecek önemli bir organizasyon olduğuna dikkat çekti.Bu yıl 21-24 Şubat'ta ikincisi düzenlenecek olan Tour of Antalya, "Antalya'nın tarihi değerleri" temalı bisiklet yarışının tanıtımı Vali Karaloğlu 'nun ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel 'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Şubat ayında düzenlenecek olan etkinlikte, dünya çapındaki yüzlerce bisikletçi pedal çevirecek.Geçtiğimiz yıl Antalya'da ilk kez düzenlenen Tour of Antalya'nın ikincisi, bu yıl 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan ve Antalya'nın ılıman iklimi, doğal güzellikleri, turizm alt yapısı sayesinde takımlardan büyük ilgi gören Tour of Antalya için Vali Karaloğlu 'Ülkemizin tanıtımına ve marka değerine büyük katkısı olacak.' dedi."Bu sene işimiz daha kolay"Vali Karaloğlu, Tour of Antalya için gelecek vadeden ve geleneksel hale geldiğinde hızla büyüyecek bir proje olduğunu belirterek, 'Antalya'nın çok önemli bir alt markasını tanıtmak üzere bir aradayız. Geçen sene Tour Of Antalya dediğimizde hayal satıyorduk, insanları ikna etmeye çalışıyorduk. Geçen sene proje için ilk görüşmelerden sonra arkadaşlarının profesyonelliğine ve işi başaracaklarına inanmıştık ve Antalya olarak bu organizasyona hem gönül hem destek vererek göğsümüzü kabartan başarılı bir organizasyona imza attık. Şimdi hayal satmıyoruz. Elimizde başarıyla yönettiğimiz 1'incisini yaptığımız bir turun 2'incisi için bir aradayız. Bu sene işimiz daha kolay" dedi."Hep birlikte başaracağımıza güveniyoruz"Tour of Antalya'nın artık geleceğe dair hedefleri ortaya koyabildiğine değinen Vali Karaloğlu,"Az önce organizasyonu yapan arkadaşlarımız ne dediler 'Uluslararası Bisiklet Federasyonu'na gelecek sene bir üst kademe için müracaat edeceğiz dediler.' Bu hedefler bizler için çok önemli. Biz bu kentin imkanına da insanına da güveniyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, hep birlikte başaracağımıza güveniyoruz. Geçen seneki başarının altında hep birlikte projeye sahip çıkmamız vardı. Onun için bu şehrin en önemli özelliği inandığı konuda işbirliği yapabilmesidir." dedi."Nitelikli turizme ve nitelikli turiste yöneleceğiz" Türkiye 'nin 2023 hedefi doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanının son dönemde Antalya ve Türk turizmi hedeflerini revize ettiğine dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu şu ifadeleri kullandı:"Daha önce 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefi vardı. 2018'deki büyük sıçrama Türkiye'nin hedeflerini de revize etme durumuna getirdi. Sayın Turizm Bakanımız 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm geliri olarak yeni hedefimiz ilan etti. Bakanımızın dediği gibi artık nitelikli turizme ve nitelikli turiste yöneleceğiz. İşte nitelikli turiste gidebilmenin en önemli ayaklarından birisi nitelikli işler yapmaktır. Tour of Antalya'da olduğu gibi şehrinizin ve ülkenizin markasına önem katacak büyük organizasyonları düzenlemektir. Hizmeti nitelikli hale getirmeden, personeli nitelikli hale getirmeden, nitelikli organizasyonlar yapmadan nitelikli turist de getiremezsiniz nitelikli turizm de yapamazsınız."Turizmi nitelendirmek için spor organizasyonlarının çok önemli olduğuna vurgu yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın sportif başarılarını anlatarak 2019 yılında Tour of Antalya gibi güçlü markalar olacak uluslararası yeni spor organizasyonlarını şehre kazandırmayı amaçladıklarını aktardı."Antalya'nın tarihi değerleri" mottosuyla yerli-yabancı pek çok takımın büyük ilgi gösterdiği Tour of Antalya'ya bu sene amatör bisikletçilerin de daha büyük ilgi göstermesi bekleniyor. - ANTALYA