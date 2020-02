Tour Of Antalya'nın destekçisi Corendon Airlines, Alman bisiklet takımı Bike Aid'e de sponsor oldu

CORENDON Airlines ile Alman bisiklet takımı Bike Aid ile 1 yıllık sponsorluk anlaşması yaptı.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Corendon Airlines ile Alman bisiklet takımı Bike Aid arasındaki 1 yıllık sponsorluk anlaşmasının tanıtımı yapıldı. Toplantıda konuşan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Tour Of Antalya'ya 3 yıldır sponsorluk desteği sağladığını dile getirdi. Antalya'nın tanıtımı, Tour of Antalya'nın başarılı olması ve uzun yıllar devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Karaer, "Tour of Antalya'da Bike Aid ile yollarımız kesişti. Yaptığımız sponsorluk anlaşmasının sosyal sorumluluk projesi olmasını istiyoruz. Bike Aid takımının hikayesinin tam bize uygun olduğunu gördük ve kendileriyle 1 yıllık anlaşma yaptık. Afrika'daki gençlere yardımcı olmaktan mutluyuz. Bir yıl içerisinde Bike Aid dünyada katılacağı yarışlarda sporcular forma ve kaskında Corendon Airlines markasını, logosunu taşıyacak" diye konuştu.

Türkiye ve yurtdışında sponsorluk anlaşmalarıyla 10 takımdaki bine yakın sporcuyla çalıştıklarına değinen Karaer, Corendon Airlines olarak ağırlıklı amatör spor branşlarındaki takımlarla yaptıkları sponsorluk anlaşmalarının hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Sosyal sorumluluk projesi gibi görüyoruz. Takımlar sponsor bulmakta zorlanıyor. Biz hem Türkiye için hem yurt dışında faaliyet gösteren firmayız. Benzer sponsorlukları yıllardır yurt dışında da yaptık. Biraz da Türkiye'deki spor branşlarına sosyal sorumluluk projeleri için kaynak ayırmamız gerekiyordu. Yaptığımız işler düşünüldüğü gibi maliyetli değil. Elimizdeki imkanları takımların da ihtiyaçları doğrultusunda destek vererek, onların hayatında farklılık yaratmayı istiyoruz. Voleybol, basketbol, hentbol, bisiklet, futbol takımlarında gençlerde farkındalık yaratmak bizim için sosyal sorumluluk projesi. Altınordu Futbol Takımı'yla sponsorluk anlaşmamız var. Orada gençlerin hem futbolu hem iyi bir vatandaş olmayı öğrenmelerinde sponsorlukla destek vermemiz bizi manevi olarak doyuruyor. Çocuklara, gençlere, kadınlara, amatör spor branşlarındaki takımlara yaptığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz."

Tour Of Antalya'da en iyi dereceyi almak için mücadele edeceklerini belirten Bike Aid Yönetim Kurulu Başkanı Timo Schafer de takımı ve sponsorluk anlaşması hakkında şu bilgileri verdi:

"Bizim öz değerlerimiz diğer bisiklet takımlarından biraz farklı. 1400 üyemiz var. Almanya'nın en büyük bisiklet topluluğuyuz. Afrika'da sürdürülebilir eğitim programlarını destekliyoruz. Yaptıklarımızla profesyonel bisiklet dünyasında yeni değerler ortaya koymaya çalışıyoruz. Afrika'da Kenya'da gençleri eğitmek için geliştirme merkezi kurduk. Bu şekilde Afrika'daki sosyal hayatı da pozitif etkilemek istiyoruz. Profesyonel takım olarak 2013'ten beri varız. Bugün ki sponsorluk anlaşmamızla Crendon Airlines ile istek, arzu, devamlılık değerlerini büyütmeyi hedefliyoruz. Her yıl daha da büyüyoruz. Corendon Airlines gibi önemle partnerle büyüme stratejimizi devam ettireceğiz. Biz de Corendan Airlines'in marka bilinirliliğini artırmak için Avrupa'da çalışacağız."

Bike Aid sporcusu Lucas Carstensen, takım olarak Tour Of Antalya'da en iyi performansı sergilemeyi amaçladıklarını söyledi. Her etap için farklı hedefleri olduğunu anlatan Lucas Carstensen, yarış bittikten sonra da Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel ise Almanya ve Türkiye arasında spor alanında güçlü bağ bulunduğunu dile getirdi. Wessel, Corendon ile Bike Aid arasındaki sponsorluk anlaşmasının başarılarla sonuçlanmasını diledi.

