Tour Of Antalya'nın Farkındalık Sürüşü Yapılacak

Tour of Antalya organizasyonu kapsamında 24 Şubat Pazar günü 'Eserler Ait Olduğu Topraklarda Güzeldir' temasıyla farkındalık sürüşü düzenlenecek. Sürüşe, öğrencilerin ve sporcuların yanı sıra vatandaşlar da katılabilecek.Turizm kenti Antalya'da bisiklet turizmini yaygınlaştırmak adına düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya, profesyonel bisiklet yarışı ve amatör bisikletçilerin katılacağı Antalya yarışının ikincisi 21-24 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonda, 21 ülkeden 27 takım ve 162 sporcunun mücadele edecek.Organizasyonun kalıcı olmasını sağlamak amacıyla ise Antalya Kadın Müzesi öncülüğünde, 24 Şubat Pazar günü 'Eserler Ait Olduğu Topraklarda Güzeldir' temasıyla farkındalık sürüşü düzenlenecek. Antalya Gazeteciler Cemiyeti 'nde (AGC) organizasyon ve farkındalık sürüşü ile ilgili basın toplantısı yapıldı. Toplantıya, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu , Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege , Organizasyon Direktörü Haluk Özsevim katıldı.Cemiyet olarak şehirde yapılan organizasyonlara, sportif ve kültürel faaliyetlere her zaman destek verdiklerini ifade eden AGC Başkanı Mevlüt Yeni, düzenlenecek farkındalık sürüşüne tüm gazetecileri davet etti.Yeni şöyle devam etti:"Hep birlikte bisiklete bineceğiz. Hem bisiklete bineceğiz, hem fotoğraf çekeceğiz, hem de haber yapacağız. Bu sayede nasıl yetenekli gazeteciler olduğumuzu o gün göstereceğiz. Hepinizi, bütün meslektaşlarımı farkındalık sürüşüne davet ediyorum. Cuma günü öğleden sonra 17.30'da organizasyonumuza gelen yabancı gazetecileri cemiyetimizde ağırlayacağız, Kaleiçi'nde gezecekler. 20 civarında gazeteci olacak. Meslektaşlarımı da o gün yanımızda görmek istiyoruz."Özsevim: "Dünya genelinde naklen yayınlanır hale getireceğiz"Organizasyon Direktörü Haluk Özsevim amaçlarının; Antalya'yı bisiklet turizmin de de bir merkez haline getirmek olduğunu vurguladı. Geçen sene yapılan organizasyonun dünya sıralamasında yer aldığını dile getiren Özsevim, "Önümüzdeki senede bu işi büyük lige çıkarıp, dünya genelinde naklen yayınlanır hale getireceğiz. Antalya'ya teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir iş birliği ile çalışıyoruz. Organizasyona görevlendirilmek üzere 300'e yakın arkadaşım geldi. 200'e yakın yabancı sporcu ve 60'a yakın basın mensubu gelecek" dedi.Hacıcaferoğlu: "Antalyalıları davet ediyoruz"Bisiklet sporuyla kentin turizmini değiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya'da futbol ve golf sporundan sonra bisiklet sporunun da gelişmeye başladığını söyledi. Hacıcaferoğlu, "Farkındalık sürüşü inanın çok farklı geçecek. Antalyalıları davet ediyoruz. Güzel bir vakit geçirerek, anı biriktireceğiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile çocuklarımızı konuyla ilgili motive etmeye çalışıyoruz. İnşallah, o gün bir festival havası içerisinde Pazar günü geçireceğiz" diye konuştu.Ege: "Ne bisiklet alıp sürerler"ATAV Başkanı Yeliz Gül ise, kent adına çok mutlu olduğunu söyledi. Antalya'nın 4 mevsim güzelliğinin fazla kullanılamadığına dikkat çeken Ege, "Ne tekne alıp çıkarlar, ne bisiklet alıp sürerler. Maalesef böyle bir Antalyalı durumu yaşandı. Ama bu bozuluyor, artık bozuyoruz. Etkinliğimizin ikinci yılı. Bu güzel birliktelik olduğu sürece, bu iş devam eder. Kentten soyutlanırsanız o işler belli bir süre sonra sonlanıyor. Düzenleyeceğimiz sürüş etkinliğinde bir fiil gerçekleştirelim istedik" ifadelerini kullandı. - ANTALYA