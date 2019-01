Tour Of Antalya Powered By Akra 2019'a Katılacak Takımlar Belli Oldu

Tour of Antalya powered by AKRA, Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından, Antalya Valiliği öncülüğünde ve AKRA – Barut Hotels ana sponsorluğunda ikinci kez düzenlenecek.

"Antalya'nın tarihi değerleri" teması ve "Adrenalin Antalya'da yükseliyor" sloganı ile gerçekleştirilecek Tour of Antalya powered by AKRA ile organizasyonun kapanış gününde düzenlenecek AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'un tanıtım toplantısı ise başarılı sunucu Başak Koç'un moderatörlüğünde AKRA Hotel'de gerçekleştirildi.



Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, kamu kurumlarının yöneticileri, sponsor marka temsilcileri ve medya mensupları katıldı.



Tour of Antalya 2019'a özel izinle üç Pro-Kıta Takımı katılacak



Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2019 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan ve 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Tour of Antalya 2019'da 21 ülkeden üçü Pro-Kıta takımı olmak üzere 27 takım ve 162 sporcu mücadele edecek. UCI takviminde yer alan 2.2 kategori yarışlarında en fazla iki Pro-Kıta Takımı yarışsa da Tour of Antalya'ya tanınan özel hak sayesinde Antalyalılar üç Pro-Kıta Takımı'nı aynı anda izleme fırsatı bulacaklar. Organizasyona katılacak takımların listesi ise şu şekilde:



Pro-Kıta Takımları: Corendon-Circus (Belçika), Nippo Vini Fantini Faizane (İtalya), Israel Cycling Academy (İsrail).



Kıta Takımları: Salcano Sakarya (Türkiye), Adria Mobil (Slovenya), Akros – Thömus (İsviçre), Bike Aid Germany (Almanya), CCC Development Team (Polonya), Kometa Cycling Team (İspanya), Leopard Pro Cycling (Lüksemburg), Lviv Cycling Team (Ukrayna), Minsk Cycling Club (Belarus), Monkey Town – A Bloc CT (Hollanda), Tarteletto – Isorex (Belçika), Team Felbermayr Simplon Wels (Avusturya), Team Wiggins Lecol (Büyük Britanya), Tirol KTM Cycling Team (Avusturya), Vino – Astana Motors (Kazakistan).



Milli Takımlar: Danimarka, Estonya, Letonya, Rusya.



Kulüp Takımları: Torku Şekerspor (Türkiye), Brisaspor (Türkiye), Fiberli Antalyaspor (Türkiye), Club de La Defense (Fransa), Team Named Rocket (İtalya).



"Tour of Antalya, turizm başkenti şehrimizin en değerli spor markalarından biri haline gelecek"



Tanıtım toplantısında Tour of Antalya'nın geçtiğimiz yıl çok iyi bir organizasyon ile hayata geçtiğini ifade eden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, görüşlerini şu şekilde açıkladı:



"Antalya ülkemizin en önemli, önde gelen şehir markalarımızdan bir tanesi… Bu markamızı daha da güçlü kılmak için bir yandan hedef pazarlarımız nezdinde tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızı artırmaya devam ederken, bir yandan da hem yeni pazarlar oluşturuyor, hem de Antalya'mızın alt markalarını artırmaya, geliştirmeye, çeşitlendirme devam diyoruz.



Tour of Antalya iyi bir başlangıç yapmış olan henüz çiçeği burnunda bir markamız. Dünyanın en çok bilinen turizm destinasyonlarından biri olan şehrimizi daha etkili bir cazibe merkezi kılma yolunda çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu manada, geçtiğimiz yıl, Tour of Antalya markamızı iyi bir kampanya ile kamuoyuna duyurmuş ve çok güzel bir organizasyonla hayata geçirmiştik. Şimdi daha güçlü ve daha zengin bir içerikle ikinci kez gerçekleştirme arzusunda ve gayreti içerisindeyiz.



Geçen sene aldığımız geribildirimler ve bu yıl yapılan hazırlıklar gösteriyor ki Tour of Antalya, önümüzdeki yıllarda turizm başkenti şehrimizin en değerli spor markalarından biri haline gelecek. Antalya'ya yakışır bir organizasyonla gerçekleşmesini temenni ediyor, başta sponsorlarımız olmak üzere, emeği ve katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. İlin valisi olarak, şehrimizden, yurt içinden ve dışından herkesi Tour of Antalya macerasını yaşamaya davet ediyorum."



"Tour of Antalya öncesinde çok heyecanlıyım"



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Tour of Antalya'nın bisiklet sporu ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşmasına destek olduğunu vurguladı ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Hem bisiklet seven hem de bisiklet yollarının çoğalması için yoğun çaba harcayan bir Belediye Başkanı olarak Tour of Antalya öncesinde çok heyecanlıyım. Geçen yıl ben de değerli eşim ile birlikte organizasyonun son gününde pedal çevirmiş, dünyaca ünlü İtalyan bisikletçi Ivan Basso'yu tanıma fırsatı bulmuştum. Kendisinden hem şehrimiz hem de Tour of Antalya konusunda çok olumlu yorumlar almıştım. Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonları çok değerli buluyor ve destekliyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın daha fazla bisiklet kullanması için de gerekli tüm çalışmaları yürütüyoruz. 28 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu projemizin sonuna geliyoruz. Toplu taşıma yerine bisiklet kullanan vatandaşlarımıza da gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Artık şehrimizde yoğun şekilde bisiklet kullanılıyor. Tabii ki bu artışta Tour of Antalya powered by AKRA ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonların da etkisi oldu. Bu sebeple başta AKRA – Barut Hotels olmak üzere tüm sponsor markalara ve organizasyon görevlilerine teşekkür ediyoruz. Bu gibi uluslararası organizasyonlar, hem şehrimizin hem de ülkemizin, tarihi ve turistik değerlerini öne çıkarıyor."



"Tour of Antalya, şehrimize ve halkımıza bir hediyemiz"



Antalya'yı bir bisiklet destinasyonu yapma hedefinden ayrılmadıklarını ve bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut ise organizasyon ile ilgili şu açıklamaları yaptı:



"AKRA – Barut Hotels olarak vizyon projemiz olan Tour of Antalya'nın ikinci yılında, başarımızı bir adım öteye taşımak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Tour of Antalya, bir anlamda AKRA – Barut Hotels olarak şehrimize ve halkımıza bir hediyemiz. Bu hediyemizi daha da başarılı kılmak adına önemli turizm şirketleri ile bir araya geldik ve güçlerimizi birleştirdik. Destek veren tüm kamu kuruluşları ve sponsorlara teşekkür ediyoruz. Bu katkılar sayesinde Antalya, bölgenin en önemli bisiklet destinasyonlarından biri haline gelecek."



Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise şu açıklamaları yaptı: "Tour of Antalya'nın, şehrimiz ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon olduğuna inanıyoruz. Antalya'nın dünya çapında önemli bir bisiklet destinasyonu olması için kamu ve özel sektör olarak el birliği yaptık. Uzun süreli bir hedef belirledik. Bu hedefe kısa süre içerisinde ulaşacağımıza eminiz."



Diana Travel CEO'su Burak Tonbul ise şu açıklamayı yaptı: "Tour of Antalya gibi büyük bir organizasyona dahil olmaktan çok mutluyuz. Geçtiğimiz yılki başarının üstüne çıkacağına hiç kuşkumuz yok. Çünkü ülkemiz bisiklet sporu için çok büyük bir potansiyele sahip. Bu doğrultuda hedefimiz, Antalya'yı dünyanın tanınmış bisiklet bölgelerinden biri haline getirmek. Bunun için Diana Travel olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."



AKRA Gran Fondo Antalya'nın isim sponsoru AG Tohum'un CEO'su Burak Gönen ise şu yorumları yaptı: "Ben de amatör olarak bir bisiklet sporcusuyum. AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum organizasyonunda yüzlerce bisikletçi pedal çevirecek. Önümüzdeki sene bu organizasyonu uluslararası takvime alacağız ve bisiklet sporunun ülkemizde daha fazla ilgi görmesi için destek vermeye devam edeceğiz. Antalya'yı önemli bir bisiklet destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz."



Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ise görüşlerini şu şekilde ifade etti: "Antalya Havalimanı etkileyici Türk Rivierasına açılan başlıca kapıdır. Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak 'Antalya Airport Gateway to' projelerimiz kapsamında, Antalya bölgesinin tanıtımına katkı sağlayacak projelere ve sponsorluklara imza atmaktan gurur duyuyoruz. Tour of Antalya ve Akra Gran Fondo Antalya yarışları şehrimizin uluslararası platformlarda tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu düşünerekten bu iki yarışa destek vermek bizim için çok önemli. Hava şartları ve doğası ile bisiklet sporuna uygun olan Antalya'mızda, halkı bisiklet sporu ile tanıştıran bu tarz sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğümüz organizasyonlar içinde Antalya'nın önde gelen kuruluşlarından biri olarak bulunmamız gerektiğine inanmaktayız. Giderek büyüyen bu iki yarışa destek olmaktan mutluluk duyuyoruz."



Özel Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan ise şu açıklamayı yaptı: "Yüzde yüz Antalya sermayesi ve markası olarak Antalya'nın en önemli spor organizasyonlarından biri haline gelecek Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya'nın içine bu sene dahil olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sağlıklı yaşam için bu tip aktivitelerin gelişimine her zaman destek vereceğiz. Bütün Antalya'yı sağlıklı yaşam için spora davet ediyoruz. Tüm bisikletçilere sağlıklı ve başarılı yarışlar diliyoruz."



"Bisiklet, hayatın olmazsa olmaz olgularından biri"



Tour of Antalya powered by AKRA'nın Türk bisikleti çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ise görüşlerini şu şekilde ifade etti:



"Bisiklet, hayatın olmazsa olmaz olgularından biri. Artık hayatlarının her anında bisiklet kullanan insanları görebiliyoruz. Bu durum, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki bisiklet kullanımının artmasında Tour of Antalya ve AKRA Gran Fondo Antalya gibi organizasyonların sayısının artması da büyük öneme sahip. Biz de federasyon olarak özel organizasyonları destekliyoruz. Dünya genelinde bisiklet kullanıcılarına özel ayrıcalıklar tanındığını görüyoruz. Özel işletmeler, kafeler ve oteller, bisiklet kullanıcılarına pek çok ayrıcalık sunuyor. Türkiye'de de bu tip uygulamaların artmasını diliyoruz. Bu doğrultuda Tour of Antalya powered by AKRA ve AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'un hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Harika organizasyonlar gerçekleştirileceğine eminim."



"Organizasyona bu yıl 80 civarında takım başvuru"



Organizasyon ile ilgili detayların Tour of Antalya Genel Direktörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney tarafından paylaşıldığı toplantıda mayo renkleri de açıklandı.



Mayo renklerinin geçtiğimiz yıl olduğu gibi magenta, sarı, turuncu ve yeşil olarak belirlendiğini ifade eden Güney, organizasyon ile ilgili detayları şu şekilde açıkladı: "Organizasyon Komitesi olarak Antalya'nın dünya genelindeki tanıtımına çok değerli katkıları olan Tour of Antalya'yı ikinci kez düzenleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Geçtiğimiz yılki başarımızın ardından bizlere desteklerini sürdüren kamu kuruluşlarına, sponsor markalara, medya kuruluşlarına ve Antalya halkına çok teşekkür ederiz.



Organizasyona bu yıl 80 civarında takım başvuru yaptı. Bu takımlar arasında aradığımız özelliklere sahip 27 takımı seçerek başvurularını onayladık. Bu seçimi yaparken takımların sportif güçlerine ve Antalya'ya ilgi duyan turizm destinasyonlarından olmalarına önem verdik. 21 ülkeden 27 takım ve 162 sporcunun katılacağı Tour of Antalya powered by AKRA'nın yanı sıra organizasyonun kapanış gününde düzenleyeceğimiz AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum ile Antalya'nın spor turizmindeki yerini bir kez daha göstereceğiz.



Antalya'nın ve ülkemizin tanıtımına farklı bir açıdan da katkı yapabilmek için bu yılki temamızı 'Antalya'nın tarihi değerleri' olarak belirledik. Antalya'nın dünyanın en önemli yaz tatili destinasyonlarından biri olmasının yanı sıra kültür amaçlı seyahatler ve spor turizmi için de büyük değer taşıdığını vurgulamak istedik. Ayrıca forma rengi seçimimizle de bu değerlere vurgu yaptık. AKRA – Barut Hotels sponsorluğunda olacak Genel Klasman forması, kurumsal rengimiz olan Magenta renkte olacak. Magenta forma, yarışın en güçlü sporcusu tarafından giyilecek.



"Antalya'nın Antik Kentleri forması bir ilk olacak"



Tarihin, pedalların efendileri tarafından canlandırılacağı Antalya'nın Antik Kentleri forması ise yeşil renkte olacak. Bereketli toprakların yanı sıra tarihi ve kültürel zenginliğiyle çevredeki antik kentlere vurgu yapan ve AG Tohum'un sponsor olduğu yeşil forma antik kent farkındalığını arttırarak, benzerleri arasında da bir ilk olacak. Geçen yıl yenilenebilir enerji konseptini işlediğimiz organizasyonda bu yıl antik kentleri işleme kararı aldık. Gelecek yıllarda Antalya'ya özgü farklı konseptlerle devam edeceğiz.



En iyi sprinterlerin giyeceği sarı formaya ise Diana Travel sponsorluk yapacak. İnsanın içini ısıtan ve yaşamını aydınlatan Antalya güneşinden ilham alınarak üretilen sarı forma, sprint kapıları arasındaki mücadelenin en iyisi tarafından giyilecek.



Corendon Airlines sponsorluğunda olacak turuncu forma ise Antalya'nın ait olduğu coğrafyanın en önemli simgesi olan portakal ağacı meyvesini hatırlatacak. Parfüm kokan portakal çiçekleri arasında geçecek mücadeledeki en iyi tırmanış sporcusu tarafından giyilecek. Turuncu formayı taşıyan sporcu, 'dağların kralı' olarak anılacak."



Yarış Direktörü Mutlu Erçevik: "Yarışçılar, Antalya'nın tarihi ve simge yerlerinden geçecek"



Tour of Antalya Yarış Direktörü Mutlu Erçevik ise parkurlar ile ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Tour of Antalya powered by AKRA 2019'da parkur seçimi yaparken, temamız olan 'Antalya'nın tarihi değerleri'ne sadık kaldık. Bisikletçiler, Tour of Antalya boyunca şehrin tarihi ve simge yerlerinden geçecekler. Bu sayede yarış takipçileri de yarış heyecanını tarih ile iç içe hissedecekler. Sporcular bu yıl Köprülü Kanyon – Antalya (141 kilometre), Antalya-Kemer-Antalya (109.4 kilometre), Perge – Termessos (91.8 kilometre) ve Side – Antalya (157 kilometre) olmak üzere dört farklı etapta mücadele edecekler. Tüm sporculara şimdiden başarılar diliyoruz."



"AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'da yüzlerce amatör bisikletçiyi ağırlayacağız"



Sponsor markaların ve Antalya halkının organizasyona yönelik ilgisinden çok mutlu olduklarını dile getiren Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim ise şu açıklamaları yaptı:



"Geçtiğimiz yılki organizasyon başarısının ardından Tour of Antalya'nın sürdürülebilir bir yarış olacağına bir kez daha emin olduk. Tabii ki bu başarıda kamu kuruluşlarının, sponsor markaların, medya kuruluşlarının ve halkımızın da büyük katkısı vardı. İkinci yılımızda sponsor sayımızı ve organizasyona katılacak takım sayısını artırarak büyük bir başarıya daha imza attık. Tüm katılımcıların baştan sona mutlu olacağı bir organizasyonu hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız.



Tour of Antalya'nın kapanış gününde gerçekleştireceğimiz AKRA Gran Fondo Antalya'da ise amatör bisikletçileri ağırlayacağız. Yüzlerce amatör bisikletçi, Cennet Antalya'nın yollarında pedal basarak profesyonel bisikletçilerin geçtiği yollardan geçecekler. Tüm amatör bisikletçileri, 92 kilometrelik uzun ya da 61 kilometrelik kısa parkur için AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum'a bekliyoruz. Ayrıca Antalya sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerle birlikte 'Tarihi Eserler Yerinde Güzeldir' sloganı ile farkındalık sürüşü de gerçekleştireceğiz."



Organizasyona büyük destek



Uluslararası standartlardaki organizasyon yapısı ve parkur kalitesi ile geçtiğimiz yıl tüm katılımcılar ile takipçilerin beğenisini toplayan Tour of Antalya powered by AKRA, 2018'de olduğu gibi bu yıl da destekçi kurumlar ve sponsorlardan büyük destek alacak.



T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kepez Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Kemer Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Matso, AKTOB, Antalya Tanıtım Vakfı, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Antalya Gazeteciler Cemiyeti, Spor Turizm Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği; Tour of Antalya'nın kurumsal destekçileri olacaklar.



Organizasyon ana sponsoru Akra – Barut Hotels'in yanı sıra co-sponsorlar Corendon Airlines, Diana Travel, Fraport TAV Antalya Havalimanı, AG Tohum ve Salcano; sağlık sponsoru Özel Yaşam Hastanesi; hizmet sponsorları Shimano, Sora ve TURSET Project Management; medya destekçileri Alem FM, Lig Radyo, S Sport ve Tourism Today ile destekçi markalar TerraCity, Velotalya, Antalya Aquarium ve Sahil Antalya, Tour of Antalya'ya değerli katkılar verecekler.



Tour of Antalya powered by AKRA 2019 ve AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Antalya ve çevre bölgelerde 4 gün boyunca bisiklet festivali heyecanının yaşanmasını sağlayacak.

