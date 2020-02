Tour Of Antalya sona erdi

Side- Antalya etabını Tim Merlier kazandı

Max Stedman, 2020 yılının şampiyonu oldu

Gökhan Hebepçi-Cenk Kaya, Antalya DHA

23 ülkeden 29 takım ve 173 sporcu ile 20 Şubat'ta başlayan Tour of Antalya bugün koşulan 136.8 kilometrelik Side-Antalya etabı ile sona erdi. Etabı Alpecin Fenix Takımı'ndan Tim Merlier 2 saat 57 dakika 31 saniye ile kazandı. İkinciliği Felbermary Takımı'ndan Filipe Fortin, üçüncülüğü de Bike Aid Takımı'ndan Frederik Dombrovski aldı. Genel ferdi klasmanda; Canyon DHB Takımı'ndan Max Stedman etap kazanamamasına rağmen Tour of Antalya'yı kazanarak 2020 yılının şampiyonu oldu. Genel takım klasmanında ise Tour Of Antalya'nın şampiyonu Alpecin-Fenix oldu.

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

Etabın 49.2'inci kilometresinde Diana Travel sponsorluğunda gerçekleşen sprint primi şu sporcular arasında dağıldı:

1- BHS Peloton Takımı'ndan Martin Toft Madsen 2- Canyon DHB Takımı'ndan Andrew Tennat, 3- Sport Vlaanderan Baloise Takımı'ndan Kenneth Van Rooy.

DOĞAL GÜZELİKLER PRİM SONUÇLARI

Etabın 116.6'üncü kilometresinde son prim kapısı da geçildi. Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Doğal Güzellikler primi şu sporcular arasında dağıldı. Böylece yeşil mayo puanları da paylaşılmış oldu. Sonuçlar şöyle:

1- Tartoletto Isorex Takımı'ndan Maxime de Poorter, 2- Ukrayna Milli Takımı'ndan Vitali Buts, 3- Bingoal Wallone Bruxelles Takımı'ndan Luc Wirtgen. Kapı geçildikten sonra son 10 kilometre için büyük yarış başladı. Gözler artık etabı ve yarışı kazanacak sporcuya çevrildi. Finişe metreler kala toplu grup bir de talihsiz bir kaza geçirdi. Finiş çizgisini ilk geçen Alpecin-Fenix Takımı'ndan Tim Merlier oldu.