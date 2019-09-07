Son Dakika Haberleri: Tour Of Central Anatolia'ya Başkan Büyükkılıç Start Verdi
Son Dakika Güncel Haber

Tour Of Central Anatolia'ya Başkan Büyükkılıç Start Verdi

40 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonları ve ev sahiplikleriyle Kayseri sporun da merkezi olmaya devam ediyor.

Tour Of Central Anatolia'ya Başkan Büyükkılıç Start Verdi, System.String[]

Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonları ve ev sahiplikleriyle Kayseri sporun da merkezi olmaya devam ediyor. Grand Prix Velo Erciyes Bisiklet Yarışlarının ardından Tour of Central Anatolia Turu dKayseri'de yapıldı. Dünya Bisiklet Birliği (UCİ) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışların startını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Başkan Büyükkılıç, yarışçılarla bir süre bisiklet sürdü.


2020'de Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren son yarışlar olma özelliği taşıyan yarışlara Kayseri ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin yanı sıra, İsviçre, Ukrayna, Slovakya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Eritre olmak üzere 16 ülkeden yaklaşık 150 profesyonel sporcu Kayseri'de olimpiyatlara katılmak için mücadele ediyor.


Üç gün sürecek yarışlara Grand Prix Velo Erciyes Turunun ardından Tour of Central Anatolia turu ile devam edildi. Anadolu Harikalar Diyarı önünden başlayan yarışların startını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç verdi. Başkan Büyükkılıç, Türkiye forması ile yarış alanına gelerek sporcularla tanıştı. Daha sonra bisiklete binen Başkan Büyükkılıç, startın ardından bir süre sporcularla bisiklet sürdü. Tour of Central Anatolia Turunda sporcular 133 kilometre bisiklet kullandılar. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 ayrı suçtan aranan kadın, saklanmak için yaptırdığı özel bölmede yakalandı!
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara'yı sana dar ederiz" Son Dakika: Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz 40 gün önce ölen vatandaşın mezarının baş kısmı, iki kez kazıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tour Of Central Anatolia'ya Başkan Büyükkılıç Start Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]