Tour Of Mersin'in Hazırlıklarına Başlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan 'Tour Of Mersin' Uluslararası Bisiklet Yarışları hazırlıkları için ilk yürütme kurulu toplantısı yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenecek olan 'Tour Of Mersin' Uluslararası Bisiklet Yarışları hazırlıkları için ilk yürütme kurulu toplantısı yapıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel başkanlığında yapılan yürütme kurulu toplantısında parkurlar, güvenlik önlemleri, ödüller, sağlık, tanıtım ve yarış sonunda yapılacak etkinlikler hakkında değerlendirmeler yapılarak, etkinlik komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı.



Karşılıklı görüş ve önerilen alındığı toplantıya Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire başkanları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, geçiş noktalarındaki ilgili belediye temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.



Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'i spor kenti yapmak amacıyla birçok sportif etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Gökbel, "Bildiğiniz gibi Mersin ilini hem tanıtmak anlamında hem de Mersin'i spor kenti yapma noktasında bir hayli mesafe kat edildi. Tabi bunda en büyük etkenlerden biri hiç şüphesiz ki, 2013 yılındaki Akdeniz Oyunları'ydı. Mersin bu anlamda epey tesis kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla spor konusunda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte artık geleneksel hale gelmiş etkinlikleri yapıyoruz ve bu tür etkinliklerde paydaşlarımızın da önemli katlılarını görüyoruz" dedi.



"13 ilçeyi kapsıyor"



Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen bisiklet turundan söz eden Gökbel, "Tour of Mersin geleneksel hale gelmiş ki, 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde 5.'sini yapacağız. Tabi bu Uluslararası Bisiklet Turu'nu önemsememizin bir başka nedeni de parkurun 13 ilçenin de içerisinden geçiyor olması. Geçen yıl hepinizin de bildiği gibi 9 ülkeden 15 takım ve 105 sporcunun katıldığı ve uluslararası bisiklet sporu anlamında ülkemizdeki en önemli etkinliklerden biriydi. Bu yapacağımız etkinliklerde tüm kurumların yardımına, katkısına ihtiyacımız var. Uluslararası Bisiklet Yarışması'nda her yıl üzerine ilaveler yaparak, bu uluslararası etkinliği hep üst noktalara taşıdığımızı görüyorum. 5.'sinin de bu şekilde olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.



Tour Of Mersin'de halk yarışı heyecanı



Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce sporcunun katıldığı Tour Of Mersin'de vatandaşların da yarış heyecanına bisikletleri ile katılması için 4. etap sonunda halk yarışı yapılması planlanıyor.



Dört gün süren ve dört farklı parkurdan oluşan organizasyon, bu yıl 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu yıl 11 ülkeden 15 takım ve 105 sporcunun katılması beklenen Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Yarışı'nda toplam 10 bin Euro para ödülü ve yarış takvimi ücreti verilecek. - MERSİN

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Şenol Güneş, Oyuncu Satışında Bütün Hocaları Solladı

Fenerbahçe'nin İstediği Talisca, Çin'de Yıllık 11 Milyon Euro Kazanıyor

Manchester United'da Fellaini Birkaç Hafta Takımdan Uzak Kalacak

Arsenal Teknik Direktörü, Mesut Özil'in Takımdan Ayrılacağını Düşünmüyor