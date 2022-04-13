Tour of Türkiye'de dördüncü etabın startını Bakan Kasapoğlu verdi - Son Dakika
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Tour of Türkiye'de dördüncü etabın startını Bakan Kasapoğlu verdi

13.04.2022 11:22
Tour of Türkiye'de dördüncü etabın startını Bakan Kasapoğlu verdi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü günündeki İzmir (Konak)-Manisa (Spil) etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) dördüncü günündeki İzmir (Konak)- Manisa (Spil) etabının startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Konak Meydanı'ndaki start, 25 takımdan 161 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kasapoğlu'nun startını verdiği İzmir-Manisa etabı zorlu bir tırmanışa sahne olacak. Sporcular, son 15 kilometrede yaklaşık 200 metre yükseklikten bin 200 metre rakımlı Spil Milli Parkı'na tırmanacak.

Turda ilk iki günü ikinci, üçüncü günü ise lider tamamlayan Jasper Philipsen, dün genel klasmanda liderliğe yükseldiği için turkuaz mayoyu giyiyor.

Etabın saat 14.30 civarında sona ermesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tour of Türkiye'de dördüncü etabın startını Bakan Kasapoğlu verdi - Son Dakika
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