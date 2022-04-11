57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı - Son Dakika
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57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı

11.04.2022 11:06

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) ikinci etabı başladı.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti önünden start alan 158,4 kilometrelik ikinci etap, Gümüldür, Seferihisar, Güzelbahçe ve Urla'dan geçerek Alaçatı'da sona erecek.

Yarışta ilk etabı ilk sırada bitiren ve genel klasman liderliğini elinde bulunduran Belçika'nın Lotto Soudal takımından Caleb Ewan, turkuaz mayoyu giyiyor. Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Jasper Philipsen sprint liderinin aldığı yeşil, Fransa'nın Arkea-Samsic takımından Nicolas Edet en iyi tırmanışçının sahip olduğu kırmızı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team'den Vitaliy Buts ise Türkiye güzelliklerini simgeleyen beyaz mayoyu taşıyor.

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun startını verdiği yarışa 25 takımdan 165 bisikletçi katıldı. Etabın saat 14.30 civarında sona ermesi bekleniyor.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı başladı - Son Dakika


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