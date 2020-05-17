Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli - Son Dakika

Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli

Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli Evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla aşka tövbe eden adam, Kenyalı bir kadına aşık oldu, tövbesini bozdu Sevdiği kadının boşanma işlemleri Korona virüse takılan 65 yaşındaki adam, Haziran ayını beklediğini söyledi Çiçeğim dediği...

Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli

Evlenme vaadiyle 130 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla aşka tövbe eden adam, Kenyalı bir kadına aşık oldu, tövbesini bozdu

Sevdiği kadının boşanma işlemleri Korona virüse takılan 65 yaşındaki adam, Haziran ayını beklediğini söyledi

Çiçeğim dediği Kenyalı aşkına haftalık 150 TL vereceğini söyleyen adam, sevmesine karşın güven problemi yaşadığını dile getirdi

Nasuh Özer: "Araya virüs girdi. Bekleyip göreceğiz netice ne olacak"

ANTALYA - Antalya'da evlenme vaadiyle 130 bin lira verdiği kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla aşka tövbe eden 65 yaşındaki Nasuh Özer, verdiği paraları tek tek işlediği veresiye aşk defterini toprağa gömmesinden 9 ay sonrası tövbesini bozdu, 'Çiçeğim' dediği Kenyalı bir kadına aşık oldu. Yeni aşkının boşanma aşamasında olduğunu ileri süren Özer, korona virüs engeline takıldığını belirterek, 'Araya virüs girdi. Boşanamadığından evlenemiyoruz. Hazirana dediler. Bekleyip göreceğiz, bakalım netice ne olacak" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek, Hacer Özer'e borç paraya ihtiyacı olduklarını anlattı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 4 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e iddiaya göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi. Bunu olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak para vermeye devam etti. Toplamda 130 bin lira veren Özer, evliliğin bir türlü gerçekleşmemesi üzerine kandırıldığını düşünüp, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verdi, yine iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Özer olayı mahkeme ve medyaya taşıyarak hukuk mücadelesini başlattı.

5 yıl 5 ay hapis cezası

15 Mayıs 2018'de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde mahkeme, Özer'i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.'ye 5 yıl hapis cezası verdi. Özer'in tehdit edildiği gerekçesiyle açtığı dava da 4 Nisan 2018 tarihinde Antalya Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava sonucunda yine Emine Ş., Özer'i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karara itiraz eden Emine Ş. ile Nasuh Özer'in davası bir üst mahkemeye taşındı. Karar sonrası Nasuh Özer, yaşadığı aşkın halen bunalımında olduğunu söyledi. Özer, 'Paralı aşka tövbe' diyerek verdiği paraları yazdığı defteri, 19 Mayıs Pazar günü evinin bahçesini kürekle kazarak toprağa gömdü.

Görür görmez aşık oldu

Geçen süre içerisinde bunalıma giren Özer, oturduğu mahalleye tanışan Kenyalı bir kadını görünce aşık oldu. İddiaya göre tanıştığı Kenyalı kadın, kocasının kendisini bırakıp gittiğini ve boşandıktan sonra Özer'le evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine eline kürek ve kazmayı alan Özer, aşk tövbesini bozup 9 ay önce evinin bahçesine temsili gömdüğü veresiye aşk defterini topraktan çıkardı.

"Aramıza virüs girdi"

Bir an önce evlilik hayali kurduğu kadının boşanmasını beklediğini ifade eden Nasuh Özer, korona virüsten dolayı boşanma işlemlerinin başlayamadığını ileri sürdü. Boşanma için Kenyalı kadının, Haziran ayı için tarih adlığını aktaran Özer, "Boşanmadığından evlenemiyoruz. Resmi olarak biz bununla evlenemedik. Araya virüs girdi. Hazirana dediler, bekleyeceğiz bakalım netice ne olacak. Adliyeler kapalı 2 aydır zaten." dedi.

Seviyor ama güven sorunu yaşıyor

Daha önce temsili olarak gömdüğü veresiye aşk defterini çıkardığını hatırlatan Özer, yeni aşkı için defterde beyaz bir sayfa açtığını ve kendisine haftalık 150 lira verdiğini söyledi. Güven problemi yaşadığını da dile getiren Özer, "Pek ümidim yok yani. Herkes para istiyor. Haziran'da vizesi dolacakmış, ülkesine gidip gelmesi gerekiyormuş 5 bin lira istiyor. Pekte güvenemedim de bakalım netice olacak. Ama yine de biz birbirimizi seviyoruz. İnşallah derdimiz çözülür. Olmazsa herkes yoluna. Defteri gömeriz." diye konuştu.

Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 01:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tövbe bozduran Kenyalı aşka, korona engeli - Son Dakika

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