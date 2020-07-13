"Tövbeler Olsun" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı - Son Dakika

TRT 1'in çekimleri kısa bir süre önce başlayan yeni aile komedisi "Tövbeler Olsun"dan ilk teaser yayınlandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, başrollerinde Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın yer aldığı dizi, ilk tanıtımıyla büyük beğeni topladı.

Çok yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan "Tövbeler Olsun"un tanıtımı, sürpriz dans görüntüleriyle renkleniyor.

Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan, yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor.

"Tövbeler Olsun", başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimini konu ediniyor.

Dizide, Namzet'in "hatme çiçeğim" diye sevdiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'nın bu değişimden nasıl etkilendiği, değişim sayesinde eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesi gibi kimi düşündüren, daha çok da güldüren olaylar zinciri yaşanıyor.

Senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal yer alıyor.