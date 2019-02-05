Tower Plaza'da Tahliye Süreci Başladı
1 saat önce
Bursa'da, Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde yaklaşık 20 yıldır boş şekilde duran ve sürekli yıkılması gündeme gelen Tower Plaza'da yıkım için tahliye süreci başladı.
Bursa
'da, Altıparmak Mahallesi Stadyum Caddesi'nde yaklaşık 20 yıldır boş şekilde duran ve sürekli yıkılması gündeme gelen Tower Plaza'da yıkım için tahliye süreci başladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, geniş güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde geldikleri binada tahliye sürecini başlattı. Oluşturulan tespit komisyonu bina içindeki malzemeleri kayıt altına almaya başladı.
Stadyum Caddesi'nde 1990 yılında 38 bin metrekare alanda yapılan Tower Plaza ile ilgili tartışmalar inşaat aşamasında başlamıştı. O dönem imarda değişiklik yapıldığı gerekçesiyle akademik odalar konuyu yargıya taşırken, 20 kat için ruhsat verilen plazada, plan değişiklikleri planlama esaslarına aykırı bulunsa da inşaat sürdü. 1998 yılına gelindiğinde 20 artı 4 kat yapım izni içeren ruhsat alan plazada, kaçak bölümler olduğu gerekçesiyle içindeki iş yerlerinin ruhsatı iptal edildi ve plaza açılışından kısa süre sonra kapandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakanlıkça yetkili firmaya hazırlatılan riskli yapı raporu tamamlandıktan sonra 2018 yılı ekim ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan yapının, çürük olduğu bilimsel olarak tescil edilmiş oldu. Onaylı mimari projesinde 4 bodrum, zemin ve 18 normal kattan oluşan 23 katlı binanın taşıyıcı sisteminde yapılan incelemeler neticesinde; "Yapılan tüm inceleme araştırma ve hesaplamaların ışığı altında söz konusu bina, can güvenliği performansını sağlamamakta olup, yönetmelik kurallarına göre riskli binadır." ifadeleri kullanıldı.
Komisyon yediemin gözetiminde bina içindeki tüm malzemeleri kayıt altına alacak ve tespit işleminin ardından tahliye işlemi başlatılacak. Tahliyenin tamamlanasının ardından da binanın yıkım sürecine geçilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:51 Kaynak: AA
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